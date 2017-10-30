30 وجهًا تعبيريًا في الإصدار الجديد من iOS

المواطن - طارق النجعي

أعلنت شركة آبل، عن الوجوه التعبيرية الجديدة Emojis التي تنوي تضمينها في الإصدار المقبل من نظام “آي أو إس” iOS.

وسيحمل الإصدار المقبل الرقم 11.1 بنسبة كبيرة.

وقدمت آبل أكثر من 30 وجهًا تعبيريًا ما بين الوجوه الصفراء التقليدية وبعض الشخصيات الأُخرى.

وحرصت آبل على إضافة بعض العناصر الجديدة مثل القُفّازات والمعطف، وبعض الأطعمة الجديدة والحيوانات كذلك.

ومن المفترض أن تتوفّر نفس الوجوه التعبيرية في الإصدار الأخير من نظام أندرويد، أوريو Oreo، لكن وبسبب نسبة استخدامه الآخذة بالنمو في الوقت الراهن فإن الوجوه الجديدة لم تُصبح شائعة الاستخدام حتى الآن.







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