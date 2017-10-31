31 وظيفة للجنسين في مديرية السجون بهذه المناطق

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للسجون توفر 31 وظيفة شاغرة للجنسين، بمسمى (واعظ، وداعية، مرشد ديني) على المرتبة السادسة، للعمل في كافة سجون مناطق المملكة، وترغب المديرية في إشغالها بمن لديه القدرة والكفاءة من المواطنين، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل المؤهل عن الماجستير أو البكالوريوس في التخصصات الشرعية بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً.

وأوضحت مديرية السجون ، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم إلى مقر إدارة السجون بالمنطقة التي يرغب العمل بها خلال الفترة من تاريخ 1439/1/18هـ إلى تاريخ 1439/1/22هـ، مصطحبين معهم الأواق التالية:

1- استدعاء بطلب الوظيفة مع تحديد (مقر الوظيفة ومسماها وفئتها).

2- إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو سجل الأسرة مع الأصل للمطابقة.

3- عدد (4) صور شخصية شمسية مقاس (4×6).

4- إحضار صورة من آخر مؤهل علمي حصل عليه المتقدم مع إحضار الأصل للمطابقة.

5- صورة من الخبرات والدورات إن وجدت.

وقالت مديرية السجون إنه لمعرفة تفاصيل أكثر حول مواقع الوظائف، اضغط (هنا)







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