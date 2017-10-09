33 وظيفة فنية وإدارية شاغرة لدى الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التشغيل والصيانة عن توفر 33 وظيفة فنية وإدارية شاغرة في عقود التشغيل والصيانة بمدينة ينبع الصناعية.
وأضافت الهيئة أن ذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– مشرف تشغيل.
– فني ري (عدد 3 وظائف).
– سائق معدات تقيلة (وظيفتين).
– مراقب.
– سائق.
– عامل نظافة.
– مساعد نجار.
– عامل.
– مراقب اخلاء مساكن.
– مشغل نظام (BMS).
– مفتش مباني.
– فني أول تبريد وتكييف.
– فني تبريد وتكييف (وظيفتين).
– مدخل بيانات (وظيفتين).
– رسام أوتوكاد (وظيفتين).
– فني أجهزة منزلية.
– فني تكييف (عدد 4 وظائف).
– فني كهرباء (عدد 3 وظائف).
– نجار (وظيفتين).
– فني تشكيل معادن.
– فني لحام.
وأوضحت الهيئة، أن على الراغبين بالتقديم كتابة اسم الوظيفة المتقدم عليها في السيرة الذاتية، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي: (maintenance@rcyanbu.gov.sa)، مشيرة إلى أنه يسمح للمتقدم التقديم على وظيفة واحدة فقط، وسيكون التقديم لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان.