35 وظيفة شاغرة للجنسين لدى شركة طيران أديل

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (35) وظيفة شاغرة للجنسين، بمسمى “مضيف طاقم المقصورة”، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة كحد أدنى، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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