4 أسابيع مهلة من العمل للمنشآت المزاولة لنشاط غير نشاطها الفعلي وإلا!

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، أنه اعتبارًا من الأحد المقبل سيتم منح المنشآت المزاولة لنشاط غير نشاطها الفعلي، مهلة 4 أسابيع للتعديل، عبر قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني.

ولفتت الوزارة في سلسلة تغريدات لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه سيتم التواصل مع المنشآت المستهدفة، من خلال عدة قنوات اتصال ورسائل نصية، بطلب التصحيح آليا عبر موقع الوزارة هنا.

ولفتت إلى أنه سيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، والقيام بزيارات تفتيشية، لضبط المخالفات على المنشآت بعد انتهاء فترة المهلة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :