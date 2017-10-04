4 أسباب لالتواء الكاحل.. وهذه طرق الوقاية منه

المواطن - وكالات

يتفاجأ البعض أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو السقوط أثناء السير بحدوث التواء بالكاحل نتيجة تمزق أو التواء أربطة الكاحل.

وأوضح تقرير نشره موقع أميركي “livescience” أسباب التواء الكاحل وهي:

1-التواء القدم إثر السقوط خلال ممارسة رياضة المشي، أو عند القيام بالأنشطة اليومية.

2- الشعور بالتواء الركبة أثناء الرقص.

3-السقوط من مكان مرتفع.

4-تحريك كاحل القدم بشكل مفاجئ وسريع.

أما أعراض التواء الكاحل فتشمل سماع صوت أثناء الإصابة، الكدمات، الألم، التورم والحركة المحدودة للمفصل المصاب، يمكن أن يؤدي التواء الكاحل أيضا إلى مشاكل صحية طويلة الأمد ، تقطع الأوتار الرابطة للكاحل.

علاج التواء الكاحل

أما طريقة العلاج، فيجب الذهاب إلى الطبيب عند تورم الكاحل لإجراء الأشعة لمعرفة مدى تأثر الأربطة نتيجة الالتواء وتشمل أنواع الإصابات بالالتواء وفقًا للأكاديمية الأميركية لجراحة العظام:

التواء (خفيف): وهذا يشمل تمددًا طفيفًا وبعض الأضرار التي لحقت بألياف الأربطة.

التواء (معتدل): وهذا يشمل تمزقًا جزئيًا للرباط.

التواء (شديد): وهذا ينطوي على تمزيق كامل من الرباط.

للوقاية من التواء الكاحل

يجب القيام بتدريب العضلات، ويجب استشارة الطبيب عن أنواع التمارين المفيدة للقيام بها، ويمكن أن تساعد التمارين على تقليل الإصابة بالالتواء والتمارين مثل الجري الخفيف مع تجنب ممارسة الرياضة عند الشعور بألم، وللسيدات يجب عدم ارتداء الكعب العالي، والانتباه أثناء السير وعدم الركض بالأراضي الوعرة.







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