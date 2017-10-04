4 أسباب لزيادة الوزن وعلاقة وظيفتك بالسمنة

المواطن - وكالات

إذا كنت تقضي معظم الوقت في العمل وتقضىي الكثير من الوقت جالسا فقد تكون معرضا لزيادة الوزن ويرجع ذلك لعدد من الأسباب.

وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي “Tapoos” ، أسباب زيادة الوزن بسبب وظيفتك إذا كنت تعمل عمل مكتبي وهى تتضمن الآتي:

1.تتناول الطعام مجاملة لأصدقائك في العمل أثناء التحدث معًا

قد تكون انتهيت من تناول وجبة الغداء ولكن زميلك يعرض عليك أن تتناول معه وجبة خفيفة كالمعجنات أو الكوكيز أثناء حديثكما معا، مما يجعلك تكتسب الكثير من السعرات الحرارية واكتساب الوزن.

2.عندما تكون مرهقا أو مجهدا في العمل تطلب الوجبات السريعة

لأن الظروف المجهدة في مكان العمل تدفعك لتناول البيتزا وطلب الوجبات السريعة والعصائر لمكافأة نفسك، فالعديد من الدراسات تشير إلى أن العديد من الموظفين يطلبون الوجبات السريعة للتعامل مع الإجهاد مما تتعرض لزيادة الوزن دون أن تنتبه.

3. الانشغال في العمل لا يجعلك قادرا التركيز على الطعام الذي تتناوله

في بعض الأحيان عندما تكون مشغولًا جدًا فى العمل تتناول الكثير من الطعام دون أن تنتبه فتتناول كميات كبيرة من الطعام غير الممضوغ جيدا مما يتسبب فى زيادة الوزن.

4.البيئة المحيطة بك فى العمل

فأن الأجواء المحيطة بك في العمل كالظروف المعيشية أو درجة الحرارة في مكان العمل يمكن أن تؤثر على عادات تناول الطعام، وتشير الدراسات إلى أن البقاء في إضاءة سيئة بالعمل يمكن أن تجعلك تأكل أكثر وأيضا الأماكن المكيفة جدا تؤثر على الشهية.







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