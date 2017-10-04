4 أغذية منعت الصحة بيعها في المقاصف المدرسية

المواطن - يحيى العمري

أعلنت وزارة الصحة أنه تم منع بعض الأغذية من البيع في المقاصف الرسمية.

وأوضحت الوزارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن هذه الأغذية تساهم بالضرر على صحة أبنائنا الطلاب، مضيفةً: “لصحتهم منعناها من المقاصف المدرسية، بالتعاون مع وزارة التعليم وللبلاغات كلم الصحة على 937”.

ونشرت الوزارة صورة تبين وجود 4 أغذية، وهي المياه الغازية والشيبسي والشوكولاتة والبونبون.

وغرد الدكتور توفيق الربيعة معلقًا على ما نشرته الصحة، بقوله: إنه “بالتعاون مع وزارة التعليم يمكنك تقديم بلاغ على أي مدرسة تبيع منتجات غير صحية بالاتصال على ٩٣٧”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :