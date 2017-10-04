4 إصابات في فرضية طوارئ بمقر كهرباء شديق

المواطن-نواف آل مثاعي-بيشة

نفذت صحة بيشة ممثلة في إدارة الطوارئ والأزمات وبالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء فرضية طوارئ ضمن إطار تفعيل خطط الطوارئ والتدريب المستمر للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تمت في مقر الشركة بشديق.

وقامت إدارة الطوارئ والأزمات بصحة بيشة وبدعم من مستشفى الملك عبدالله وإدارة الصحة العامة بصحة بيشة بالمشاركة بعدد ٣ سيارات إسعاف مجهزة ومدعومة بالفرق الطبية وتم التعامل مع عدد أربع إصابات منها حالة واحدة حرجة وحالة متوسطة الخطورة ونُقل المصابون إلى مستشفى الملك عبدالله وهناك حالتان حالتهما مستقرة تم علاجهما في الموقع.

وقد أظهرت التجربة تناغمًا كبيرًا بين الأجهزة ذات العلاقة أكدت على التنسيق المثمر بين الجهات المشاركة في الفرضية التي لاقت النجاح التام ولله الحمد.







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