4 شائعات عن آيفون X صدقها المستخدمون قبل إطلاق الهاتف

المواطن - وكالات

حظي هاتف آيفون X بالقدر الأكبر من الشائعات والتسريبات، باعتباره نسخة مخصصة للاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق أول هاتف للشركة، لذا تمنى المستخدمون دعمه بكل المزايا التي افتقدتها هواتف آيفون طيلة السنوات الماضية، لكن اتسمت بعض هذه التوقعات بالمبالغة بعض الشيء، حتى أعلنت أبل عن الهاتف، فتم معرفة مدى صحة هذه التسريبات، التي كان بعضها صحيحًا، بينما كان البعض الآخر غير حقيقي، لذا نعرض فيما يلي بعض التسريبات الكاذبة التي ارتبطت بالهاتف.

بصمة إصبع أسفل الشاشة:

وكانت الشائعة الأبرز هي دعم هاتف آيفون X بماسح ضوئي لبصمة الأصابع أسفل الشاشة، وزعمت بعض التقارير أن كلًّا من هاتف أبل ونوت 8 سيدعمان بهذه الميزة، ولكن لم تتمكن أبل أو سامسونج من الحصول على تطوير هذه التكنولوجيا، ولم تستطع الشركتان تطوير طريقة لضمان عمل هذه التقنية بشكل جيد؛ لذا لجأت أبل إلى مستشعر بصمة العين.

الشاشة المنحنية:

وتوقع المستخدمون أيضًا دعم آيفون X بشاشة منحنية ثورية جديدة من شأنها الالتفاف حول جميع الجوانب الأربعة للجهاز، لتغير أبل من التصميم التقليدي الذي اعتاد عليه المستخدمون طيلة سنوات، لكن لم يحدث هذا الأمر أيضًا.

الشحن السحري السريع:

وفي وقت ما كان يشاع دعم آيفون X بوسيلة جديدة فريدة من نوعها للشحن لاسلكيًّا، فبدلًا من وضع الجهاز على منصة للشحن، كل ما تحتاجه هو أن يكون ضمن دائرة نصف قطرها 15 أقدام من جهاز إرسال خاص، خاصة أن حلول الشحن السريعة المتاحة الآن لا تسمح للمستخدم باستخدام الهاتف دون كسر الاتصال، وهو الأمر الذي يسبب الكثير من الإزعاج.

دعم القلم الذكي:

وروجت بعض التقارير لفكرة دعم هاتف آيفون X المقبل من أبل لقلم الشركة الذكي Apple Pencil، ليتمكن المستخدم من الرسم والكتابة بسهولة، بنفس طريقة الآيباد، وهي الفكرة التي لم يثبت نجاحها، فرغم توافق هذا القلم الذكي مع أجهزة الآيباد، إلا أن فكرة استخدامه مع هاتف آيفون X لم تكن قيد الدراسة.







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