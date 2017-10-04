4 مهارات يمكنك تعلّمها أثناء نومك

المواطن - وكالات

تتلقى دماغنا أثناء النوم عددًا من المعلومات يمكن الاحتفاظ بها.

وبحسب موقع Ibelieveinscience تشترط خصوصية معينة في “الصوت”، وهناك 4 مهارات يمكن تطويرها وتقويتها خلال النوم:

1- الكلمات الأجنبية

في تجربة حديثة، طلب العلماء من متحدثين باللغة الألمانية البدء بتعلم اللغة الهولندية، بدءًا ببعض الكلمات الأساسية، ثُم طلبوا منهم الذهاب إلى النوم. وبدون علمهم وأثناء النوم، قام الباحثون بتشغيل صوت بعض من هذه الكلمات الأساسية لمجموعة واحدة منهم، بينما المجموعة الأخرى لم تتعرض لأي من هذه الأصوات.

في وقت لاحق تم اختبارهم بناءً على هذه الكلمات، بالنسبة للمجموعة التي استمعت إليها أثناء النوم كانت أقدر على تحديدها وترجمتها.

3- أين وضعت شيئًا ما؟

أُجريت دراسة عام 2013، جمع فيها الباحثون 60 فردًا من البالغين الأصحاء، وطلبوا منهم استخدام الكمبيوتر لوضع شيء ظاهر في أي موقع على الشاشة، عندما اختاروا موقعًا ووضعوا الشيء فيه؛ سمعوا لحنًا معينًا.

4- الحفاظ على ذكريات معينة

يعتقد العلماء أن أدمغتنا تستخدم نظام عمل إشارات معينة لفصل الذكريات المهمة عن تلك الأقل أهمية، فالذكريات التي يعطيها الدماغ إشارة “مهمة”، ترسل مباشرة إلى الذاكرة طويلة الأمد لدينا، في حين أن تلك الأقل أهمية يتم استبدالها بأخرى جديدة، ولكن يعتقد الباحثون أنه قد تكون هناك طريقة لاختراق هذا النظام لصالحنا.

ففي دراسة حديثة، وجِدَ أن الأشخاص إذا استمعوا إلى صوت معين يميلون إلى ربطه بالذاكرة لديهم -حتى لو كان شيئًا غير مهم- حيث يكونون أقدر على التمسك به.







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