44 وظيفة شاغرة لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة للملكية بالجبيل

المواطن - خالد الأحمد

أعلن برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (44) وظيفة صحية وإدارية شاغرة، لحملة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مدير مصادر إدارة الأداء.

2- أخصائي مشتريات.

3- أخصائي سلامة.

4- رئيس قسم محاسبة الأصول.

5- مدير خدمات التمريض.

6- مدير إدارة الخدمات الطبية المساعدة.

7- رئيس قسم المحاكاة الطبية والإنعاش القلبي الرئوي.

8- كبير رؤساء الخدمات الإكلينيكية المساعدة.

9- رئيس قسم إدارة الموارد البشرية.

10- مشرف إدارة التعويضات.

11- مشرف التطوير التنظيمي.

12- أخصائي قوى عاملة/ أخصائي قوى عاملة أعلى.

13- أخصائي سياسات/ أخصائي سياسات أعلى.

14- ممرض مسجل.

15- رئيس قسم الأسنان (استشاري).

16- استشاري جراحة تجميل.

17- استشاري طب أطفال.

18- استشاري طب أسرة.

19- استشاري غدد صماء كبار.

20- استشاري طب طوارئ.

21- استشاري شبكية عيون.

22- استشاري عيون للأطفال.

23- استشاري جراحة عامة.

24- استشاري قلب كبار.

25- استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة.

26- استشاري جراحة عظام.

27- استشاري جهاز هضمي كبار.

28- استشاري أعصاب كبار/ أطفال.

29- استشاري حساسية ومناعة أطفال.

30- استشاري جراحة مخ وأعصاب.

31- أخصائي جراحة مخ وأعصاب.

32- أخصائي طب الأسرة.

33- أخصائي أسنان أطفال.

34- أخصائي طب طوارئ.

35- أخصائي علاج وظيفي.

36- فني تقني تخدير.

37- فني بصريات.

38- مشرف أخصائيي طب طوارئ.

39- أخصائي نطق.

40- تقني أشعة.

41- فني قسطرة قلب.

42- فني تجبير.

43- فني تعقيم مركزي.

44- أخصائي علاج تنفسي.

وبين البرنامج، أن شروط ومميزات الوظائف هي:

اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية.

اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

أن يكون لائقًا طبيًّا.

أن يكون لدية ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (للمتقدم على الوظائف الصحية).

المميزات:

رواتب تنافسية.

برنامج تمليك المساكن للسعوديين.

تعليم الأبناء في مدارس الهيئة الملكية.

الصندوق التعاوني للادخار.

بدل سكن أو سكن عيني مؤثث.

بدل نقل.

بدل تعيين.

التأمين الطبي للموظف وعائلته في المستشفى والمراكز الصحية.

إجازة سنوية (36) يومًا.

إجازات تعليمية للأطباء.

تدريب داخلي وخارجي.

وأوضح البرنامج، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 محرم، وآخر موعد لاستقبال الطلبات هو يوم الخميس 26 محرم 1439هـ الموافق 16 أكتوبر 2017م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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