5 أرقام تجعل محمد صلاح أفضل لاعبي منتخب مصر في تصفيات المونديال

المواطن ـ محمد سلام

نجح المنتخب المصري في تحقيق الإنجاز الكبير بالتأهل إلى مونديال روسيا 2018، بعد الفوز بالأمس على منتخب الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد.

ولحق المنتخب المصري الأول لكرة القدم بركب المتأهلين لكأس العالم 2018، في روسيا، قبل ختام التصفيات الإفريقية بجولة واحدة، بعدما فاز على ضيفه الكونغو 2- 1، ليصعد إلى المونديال بعد غياب منذ عام 1990.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح قيادة الفراعنة نحو التأهل إلى كأس العالم، وسجل هدفي مصر أمام منتخب الكونغو، ليواصل نجم فريق ليفربول الإنجليزي تقديم مستويات مميزة مع منتخب بلاده.

وخلال مشوار مصر في تصفيات مونديال 2018 كان محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرًا في تحقيق الانتصارات، وهو ما تثبته الأرقام التالية..

1- محمد صلاح اللاعب الأكثر تسديدات على المرمى بواقع 16 تصويبة ودقة تسديد بلغت 94%.

2- هو هداف التصفيات حيث سجل 5 أهداف.

3- محمد صلاح هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف، بواقع 2 “أسيست”.

4- نجم ليفربول هو أكثر لاعب أرسل عرضيات صحيحة بواقع 4 مرات.

5- محمد صلاح هو ثاني أكثر اللاعبين في المراوغات الصحيحة بواقع 9 مرات.







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