5 أسباب تجعل حلم جوجل لمنافسة هواتف آبل مستحيلاً

المواطن - وكالات

من المعروف أن هناك حرباً شرسة تجري بين عمالقة التكنولوجيا في محاولة لتفوق كل منهما على الآخر، فيما يتعلق بجذب المزيد من المستخدمين وتوفير مزيد من التقنيات والمميزات، فيما تعد شركتا جوجل وأبل من أبرز شركات التكنولوجيا التي تحتل مكانة كبيرة في وقتنا الحالي، خاصة مع منتجاتهما وأجهزتهما المختلفة، حيث تسعى كل منهما لتوفير مزيد من المميزات للتفوق على الأخرى، إلا أنه بالنظر إلى حقيقة الأمر نجد أنه من الصعب على شركة جوجل منافسة أبل، رغم تربعها على عرش محركات البحث في العالم، ولعل ذلك يرجع لعدة أسباب نرصدها كما يلي:

– أبل الشركة الأعلى قيمة

للسنة الخامسة على التوالي هذا العام، حصلت شركة أبل على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة على هذا الكوكب، إذ وصلت قيمة الشركة الأمريكية إلى 184 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقرير، بزيادة 3٪ عن العام الماضي، بينما تحتل جوجل المركز الثاني، إذ تبلغ قيمتها 141.7 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 6٪ من عام 2016.

– نظام iOS أفضل من أندرويد

رغم أن نظام التشغيل أندرويد ينتشر على الكثير من الهواتف الذكية مقارنة بنظام iOS، إلا أن شركة أبل تتفوق على جوجل في دعم هواتفها بالتحديثات الفورية لأنظمة التشغيل، ففي الوقت الذي لا يزال أندرويد أوريو أحدث نظام من جوجل لم يصل إلى 10% من جميع مستخدمي هواتف أندرويد حول العالم رغم إطلاقه من مدة، وصل نظام iOS 11 أحدث نظام من أبل لأكثر من 46% من مستخدمي أبل في ثلاثة أسابيع فقط وهو ما يعتبر في صالح أبل.

– أيفون يتفوق على بيكسل

أطلقت جوجل هواتف بيكسل كهواتف راقية للمستخدمين توفر مواصفات مميزة، لكنها في نفس الوقت لا ترقى لدرجة هواتف ايفون الشهيرة من شركة أبل، حيث إن الشركة لها تاريخ طويل فيما يتعلق بصناعة الهواتف الذكية على مدار أكثر من 10 أعوام، فيما لم تمتلك جوجل هذا التاريخ الطويل في صناعة الهواتف الذكية.

– أبل تطور وجوجل تشتري

في الوقت الذي تعمل فيه شركة أبل على تطوير منتجاتها الخاصة سواء كانت أجهزة أو برمجيات بمجهودها الخاص، نجد أن شركة جوجل تسلك الطريق الأسهل من خلال الاستحواذ على شركات تكنولوجية في المجالات المختلفة، مثل الاستحواذ على مشروع أندرويد من أندي روبن، وغيره من المشاريع الأخرى التي تمتلكها عملاق محركات البحث.

– تميز منتجات أبل

رغم أن شركة جوجل تتيح العديد من الخدمات والمميزات والمنتجات التي تتيحها شركة أبل بالفعل، إلا أن جوجل تمكنت من أن تحفر لنفسها اسما كبيراً، يجعل من يقتني منتجاتها بشعر بفخر كبير، مقارنة بمنتجات جوجل التي يرى البعض أنها عادية بشكل كبير.







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