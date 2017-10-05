5 أسباب وراء إقالة أنشيلوتي.. قلة التدريبات والتدخين قبل أبرزها

المواطن - علي الحمداوي

طفت على الساحة الرياضية الألمانية الأسباب الحقيقة التي أطاحت بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ.

واتخذت إدارة بايرن ميونخ قرار الإقالة بسبب النتائج السيئة للمدرب أنشيلوتي في الموسم الحالي، سواء في الدوري الألماني أو بطولة دوري أبطال أوروبا وهو ما كان معلناً قبل ظهور عدة أسباب جديدة.

خسارة باريس سان جيرمان

تعرض بايرن ميونيخ للهزيمة بثلاثية دون رد، أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

قلة التدريبات

كان من أسباب الإطاحة بمدرب بايرن ميونيخ قلة التدريبات، حيث اشتكى عدد من النجوم بالفريق بأن عدم كفاية التدريبات التي كان يجريها أنشيلوتي وطاقمه غير كافية.

واشتكى مانويل نوير وتوماس مولر وجيروم بواتينج للإدارة النادي مع بسبب قلة الحصص التدريبية، حيث إن مدرب اللياقة البدنية جيوفاني ماوري كان يكتفى بقيام اللاعبين بالإحماء لمدة 3 دقائق فقط.

التدخين

كانت شراهة مدرب اللياقة البدنية جيوفاني ماوري في التدخين لا تتناسب مع وظيفته كمدرب للياقة البدنية، وهو ما أساء اللاعبين ليصدر القرار بمنع التدخين في أماكن التدريب وقاعة تبديل الملابس.

غضب الشباب

أبدى اللاعبون الشباب بالفريق الأول غضبهم من المدرب بسبب عدم منحهم أنصاف الفرص لإثبات ذاتهم، لا يتلقون سوى دعم ضئيل، وتحدثوا مع الإدارة، كما هدد بواتينج بالرحيل مبكرًا عن الفريق، حال استمرار هذا الوضع.

اللغة

ترددت مزاعم داخل الفريق البافاري بأن أنشيلوتي لم يكن يحرص على التواصل مع كل واحد من اللاعبين على الأقل، وأضف إلى ذلك أن حاجز اللغة زاد من صعوبة تلك المسألة.

ويرجع تاريخ أنشيلوتي مع الإقالات بدأ في موسم 1997-1998 حيث تمت إقالته وقتها من تدريب فريق بارما الإيطالي، بالرغم من حصوله على المركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وإقالة أنشيلوتي الثانية جاءت عام 2000 ـ 2001 من العملاق الإيطالي يوفنتوس، وكان السيدة العجوز وقتها في المركز الثاني وبفارق 5 نقاط عن المتصدر روما قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم.

وتعرض أنشيلوتي للإقالة الثالثة مع تشيلسي الإنجليزي عقب مباراة إيفرتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2010-2011، بينما أقيل من تدريب ريال مدريد بسبب سوء النتائج في نهاية موسم 2014-2015.







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