5 فوائد لا تعلمها عن الرمان

المواطن - وكالات

الرمان من الفاكهة الغنية باللون الأحمر الرائعة الذي يوصف الآن باسم “الثمار العجيبة” من قبل الباحثين العلميين، واسم الرمان مستمد من الكلمة الفرنسية “الرمان” أو التفاح المصنف.

ويعتقد أنه قد نشأ في إيران، وجلب إلى مصر في عام 1600 قبل الميلاد، حيث لم يكن فقط مصدرًا غذائيًّا مهمًّا، ولكن كان يستخدم أيضًا على نطاق واسع لقيمته الطبية، وكما يتضح من تصويره في اللوحات المصرية والمقابر، يعتبر الرمان رمزًا للخصوبة والازدهار في بعض الثقافات.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبي الأميركي “TopHomeremedies”، 10 فوائد صحية مذهلة للرمان.

القيمة الغذائية للرمان:

الرمان هو مصدر كبير للحمض الإيلاجيك، ومضادات الأكسدة والحامض البونيك، وأوميجا 5 الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة للغاية لتجديد الخلايا والانتشار، وهو مصدر استثنائي من فيتامين A، C وE والمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد وحمض الفوليك والنياسين والثيامين والفولاتس والريبوفلافين.

1- الرمان يحسن صحة القلب:

الرمان يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة، وخاصة على صحة القلب، من خلال الحفاظ على الشرايين مرنة وتقليل الالتهاب في بطانة الأوعية الدموية.

2- الرمان يحافظ على مستويات السكر في الدم:

على الرغم من أن عصير الرمان يحتوي على الفركتوز، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم كما تفعل عصائر الفواكه الأخرى.

الرمان يحافظ على ضغط الدم:

ومن المعروف أيضًا الرمان يحد من ارتفاع ضغط الدم ويقلل الآفات والتهاب الأوعية الدموية في مرضى القلب، فهو الأسبرين الطبيعي، الذي يحافظ على الدم من التجلط وتشكيل جلطات الدم.

الرمان يقلل من خطر السرطان:

الرمان يزيل الجذور الحرة من الجسم ويمنع نمو وتطور السرطان وغيرها من الأمراض؛ نظرًا لاحتوائه على مستويات عالية من المضادة للأكسدة ويحفز خلايا الدم البيضاء لتحييد السموم في الجسم، وبالتالي يعزز نظام المناعة قويًّا وصحيًّا.

الرمان يساعد في علاج الإسهال والدوسنتاريا:

يستخدم عصير الرمان في علاج الإسهال والدوسنتاريا؛ لأنه يلعب دورًا حيويًّا في إفراز الإنزيمات التي تساعد على الهضم السليم، لذلك فإن خلط 1 ملعقة صغيرة من العسل في كوب من عصير الرمان يمثل علاج فعال لمشاكل عسر الهضم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :