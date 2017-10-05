5 مزايا بالتحديث الجديد لمتجر Appstore على نظام ios 11

المواطن - وكالات

أطلقت شركة أبل مجموعة من التحسينات والتغييرات الجديدة بمتجر التطبيق Appstore، إذ غيرت الشركة الأميركية من تصميم المتجر، وأضافت الكثير من المزايا والخواص الجديدة بنظام ios 11، لذا عرض موقع Makeuseof الأميركي 5 نصائح للاستفادة القصوى من المتجر بعد تحديثه..

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تقدم أبل فور فتح متجر التطبيقات قائمة طويلة تحتوي على الكثير من التطبيقات التي قد تثير إعجابك وتشجعك على تحميلها، مع تسليط الضوء على بعض من هذه التطبيقات وعرض معلومات مفصلة عنها.

– عرض الأقسام والتصنيفات

إذا كنت معتادًا على categories التقليدية بمتجر أبل ستور، ولم تعد قادرًا على العثور على بعض الأقسام مثل Puzzle games أو الصحف Newspapers، لكن يمكنك الوصول إليها مرة أخرى من خلال الذهاب إلى تبويب Games أو التطبيقات Apps استمر في التصفح حتى تصل إلى Top Categories، لتجد جميع الأقسام التي تبحث عنها.

– التمرير الجانبي

دعم متجر أبل ستور بميزة تتيح للمستخدم بالتمرير الجانبي للبحث عن التطبيقات، ليتيح لهم الانتقال عبر التطبيقات دون الخروج من الصفحة.

– التطبيقات المدفوعة

إذا أردت الوصول إلى تطبيقات التي قمت بشرائها، عليك الضغط على صورتك الموجودة أعلى اليمين واختيار Purchased .

– البحث

أضافت أبل عددًا من التحسينات للبحث، إذ أصبح المستخدم أكثر قدرة على البحث عن المزيد من التطبيقات، جنبًا إلى جنب القدرة على الوصول إلى صفحة المطورين.







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