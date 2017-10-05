5 مسؤوليات على مستوردي الأجهزة الكهربائية

المواطن - الرياض

شددت جمعية حماية المستهلك، على ضرورة اتباع مستوردي الأجهزة الكهربائية، مجموعة من الإرشادات لضمان الحفاظ على حقوق المستهلكين.

وأكدت حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” أن على مستوردي الأجهزة الكهربائية وضع شارة المطابقة الخليجية المعتمدة، وأن تكون إرشادات الاستخدام باللغة العربية.

وأيضًا، يجب التأكد من أن الأجهزة الكهربائية مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتوضيح اسم المحل التجاري، والعنوان على العبوات، أو في الكتيبات والوثائق المرفقة.

وأوضحت حماية المستهلك أنه يجب سحب الأجهزة الكهربائية من السوق في حال عدم مطابقتها للوائح الفنية الخليجية.







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