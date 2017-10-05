5 مواجهات قوية بالدوري الممتاز لكرة اليد

المواطن - الرياض

تُستكمل اليوم الثلاثاء منافساتُ بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة خمس مواجهات ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وستكون أبرز مواجهات الجولة حينما يحل الوحدة ضيفاً على الأهلي على صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة، كما ستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ثلاث مواجهات متتالية.

وسيبدأ فريق الصفا مشواره في الدوري بعد مشاركته العربية بملاقاة مضر، وسيسبقها مواجهة المحيط مع العدالة، فيما سيلتقي الترجي بنظيره الخليج .

وفي مواجهة قوية بختام مباريات اليوم سيستضيف المتصدر فريق العربي على صالته في عنيزة، نظيره النور، ويسعى صاحب الأرض للفوز من أجل المحافظة على صدارة جدول ترتيب الدوري.







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