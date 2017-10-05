5 مواقع لتصفح يوتيوب بطريقة مبتكرة.. تعرف عليها

المواطن - وكالات

يعتبر موقع يوتيوب بمثابة الوجهة الأولى للكثير من مستخدمي الإنترنت، لمشاهدة فيديوهات جديدة واستكشاف محتويات مرئية مميزة.

وبدلًا من الاعتماد على طريقة التصفح التقليدية للموقع، يمكنك الاستفادة من بعض المواقع المتوفرة على شبكة الإنترنت التي تتيح لك تصفح محتويات الموقع بطريقة ممتعة ومبتكرة.

إليك 5 مواقع قد لا تعرفها لتصفح يوتيوب بطريقة مبتكرة:

موقع YouTube Map Explorer:

يتم تحميل آلاف مقاطع الفيديو لموقع يوتيوب من كافة أنحاء العالم يوميًّا، ويسمح لك موقع YouTube Map Explorer باستكشاف يوتيوب اعتمادًا على خريطة للعالم.

كل ما عليك فعله هو اختيار المكان الجغرافي الذي ترغب بمشاهدة فيديوهات منه على الخريطة وسيقوم الموقع بتوفير فيديوهات عشوائية من هذا المكان على هيئة نافذة منبثقة، ويُمكنك التمرير قليلًا إلى اليمين أو اليسار على نفس الخريطة لمشاهدة فيديوهات أخرى من نفس الموقع الجغرافي.

كما يُمكنك من الجهة العلوية اليسرى للموقع، اختيار عرض الفيديوهات الحديثة فقط والتي تم تحميلها من موقع جغرافي معين.

موقع Noutube:

يوفر موقع Noutube مجموعة من الفيديوهات العشوائية التي تم تحميلها مؤخرًا ليوتيوب، ويتيح لك الموقع الاستمرار في مشاهدة فيديوهات جديدة بضغطة زر واحدة، كما أنه يوفر لك فرصة لتكون أول من يشاهد بعض الفيديوهات على الموقع.

موقع Neverthink:

يتيح موقع Neverthink للأشخاص الذين يرغبون بخوض تجربة تلفزيونية أثناء مشاهدة المحتوى المرئي على الإنترنت، عيش هذه التجربة من جديد.

ويحاول الموقع أن يُقدم تجربة مشاهدة لموقع يوتيوب، أو الفيديوهات الشائعة على الإنترنت عمومًا، مشابهة لتجربة مشاهدة التلفزيون، وذلك من خلال عدم القدرة على تخطي الفيديوهات أو إعادتها، بل كل ما يُمكنك فعله هو الانتقال من قناة لأخرى ضمن تصنيفات محددة مثل الألعاب، الرياضة، الفنون، الفضاء، التقنية، الأفلام الوثائقية وغيرها.

موقع YouTube Roulette:

يوفر موقع YouTube Roulette مجموعة من المقاطع المميزة المنشورة على يوتيوب بصورة عشوائية في مجالات مختلفة مثل المقاطع المضحكة والموسيقية والرياضية وغيرها.

بمجرد الولوج إلى الموقع ستلاحظ ظهور فيديو جديد من يوتيوب عشوائيًّا، ويُمكنك اختيار تصنيف محدد لمشاهدة فيديو عشوائي ضمن هذا التصنيف.

موقع ASTRONAUT:

يعمل موقع ASTRONAUT على عرض فيديوهات من موقع يوتيوب تم رفعها خلال أسبوع مضى، وجميع هذه الفيديوهات تتميز بعناوين عشوائية ولم يتم تحريرها أو تعديلها مسبقًا كما لم يشاهدها، على الأغلب، سواك.

ومن خلال الموقع، سيكون بوسعك مشاهدة فيديوهات لا تحظى بأي مشاهدات تُذكر؛ لذا لا تستغرب إن كنت أول من يشاهد هذه الفيديوهات.







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