5 وظائف صحية شاغرة لدى شركة رعاية الطبية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد (5) وظائف صحية شاغرة للسعوديين، بمسمى “فني علاج الجهاز التنفسي”، وذلك للعمل بأحد مستشفيات ومراكز الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلاج التنفسي، أو تكنولوجيا المختبرات)، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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