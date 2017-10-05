5 وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى مراكز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر 5 وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الأحساء، والظهران، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممرض أول- الرعاية الأولية / العيادات الخارجية.

– سكرتير أول.

– خبير أول تحسين جودة الرعاية الصحية.

– خبير أول تحليلات جودة الرعاية الصحية.

– مستشار تنمية المواهب.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أكتوبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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