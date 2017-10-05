5 وظائف نسائية شاغرة بكلية العلوم والآداب بقلوة وبلجرشي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الباحة- عبر موقعها الإلكتروني- عن رغبتها في التعاقد بنظام العقود المؤقتة للفصل الدراسي الأول (١٤٣٨-١٤٣٩هـ)، بمكافئة شهرية مقطوعة قدرها ٤٠٠٠ ريال، لكلية العلوم والآداب في قلوة عدد (٤)، وكلية العلوم والآداب ببلجرشي عدد (١)، حيث يحق للحاصلات على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس التقديم، شريطة الاّ يقل تقديرها في المؤهل العلمي المتعاقد عليه جيد جداً.

ودعت الجامعة لمن تجد في نفسها الرغبة وتوفر بها الشروط،التقدم للكلية ذات الاحتياج، خلال أسبوع من نشر هذا الإعلان.







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