5 وظائف هندسية شاغرة لدى شركة بكتل السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بكتيل السعودية “Bechtel” المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس مدني (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية.

– مهندس عمليات ميداني (الرياض): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم).

– رئيس المهندسين المعماريين (الجبيل): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص الهندسة المعمارية.

– مهندس مراقبة الجودة الميكانيكية- المباني (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

– مهندس مراقبة الجودة الكهربائية- المباني (الرياض): شهادة الدبلوم فأعلى في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الميكانيكية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا اضغط (هنا).







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