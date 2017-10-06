6 ملايين.. تُشعل الحرب بين الهلال والدوسري

المواطن - علي الحمداوي

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، تحديدَ برنامج تدريب خاص للاعب عبد العزيز الدوسري، في ظل الأزمة القائمة بين الزعيم ولاعب وسطه.

ويسعى مجلس إدارة الهلال للتخلص من الدوسري خلال الفترة الحالية، ولكن اللاعب متمسك بالاستمرار ضمن صفوف الزعيم حتى نهاية تعاقده، بعدما تم إبعاده مؤخراً عن الفريق الأول بقرار المدرب دياز.

وألزمت إدارة الهلال، عبد العزيز الدوسري، بدوام يومي كامل لمدة 8 ساعات يقضيها داخل مقر القلعة الهلالية، يخضع خلالها للتدريب على فترتين «صباحية مسائية».

وجاءت مواعيد التدريبات الجديدة كما يلي بشكل يومي.

الفترة الصباحية: من الثامنة صباحاً حتى الـ 12.00 ظهراً.

الفترة المسائية: الـ 4.00 عصراً حتى الـ 8.00 مساءً.

وسيؤدي الدوسري مرانه بشكل يومي مع الفريق الأولمبي أو أحد فرق المراحل السنية بالهلال، في ظل رغبة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بإبعاده من تدريبات الفريق الأول؛ لعدم الحاجة إلى جهوده.

ويسعى مجلس الهلال للضغط على اللاعب من أجل الرحيل عن صفوف الزعيم عن طريق فرض الدوام اليومي، ولكن عبد العزيز الدوسري يرغب في الاستمرار حتى نهاية تعاقده الممتد بنهاية الموسم الجاري.

وفي حالة استمرار عبد العزيز الدوسري مع الهلال حتى نهاية تعاقده، سيحصل على مبلغ 6 ملايين ريال، وهي القيمة السنوية لتعاقده مع الزعيم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :