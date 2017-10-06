6 نصائح سحرية للحصول على رحلة طيران لن تنساها

المواطن - وكالات

أكد عاملون في شركات الطيران أن هناك طرقًا سرية للحصول على أفضل الصفقات وأفضل الرحلات.

وكشف موقع “بزنس إنسايدر” 6 من أسرار المهنة التي كشف عنها العاملون في مجال الطيران، وهي:

1- أفضل وقت للقيام بالحجوزات هو الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأميركية أيام الثلاثاء. فغالبية التذاكر التي يتم حجزها في ذلك التوقيت تكون بقايا حجوزات نهاية الأسبوع، والتي تضعها شركات الطيران بشكل مخفض للتشجيع على الشراء.

2- أكثر من شرب الماء قبل الرحلات؛ لأن الرطوبة داخل الطائرة منخفضة جدًّا، وقد تكون أقل من 20%، ما يعني أن الشعور بالجفاف قد يكون أكثر من ذلك الذي تشعر به في الصحراء الإفريقية، والتي تبلغ نسبة الرطوبة فيها 25%.

3- سافر بأوقات غريبة، لتجنب الجلوس بجانب الأطفال، الذين قد يسببون الكثير من الإزعاج أثناء الرحلة، إذ يقول الخبراء إن الآباء يبتعدون عن السفر مع أطفالهم بأوقات متأخرة جدًّا.

4- أحضر بعض النقود، لأنك قد تستطيع الدفع للشخص ذو المقعد الأفضل بعض المال لإقناعه بتبديل الأماكن.

5- اجلس بالقرب من مؤخرة الطائرة، حيث ستكون بالقرب من مكان مضيفات الطيران، فالجلوس في الخلف قد يتيح لك خدمة أفضل من قبل العاملين على متن الطائرة.

6- قم بتسجيل الدخول على متن الرحلة مبكرًا، حتى تتفادى إلغاء حجزك. وبعض الشركات تقوم بإلغاء حجوزات الأشخاص الذين تأخروا بالحجز، وذلك في بعض الحالات الاضطرارية.







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