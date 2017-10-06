6 نصائح لزيادة سرعة اللاب توب بسهولة

المواطن - وكالات

تعد ألعاب الفيديو من أبرز البرمجيات التي يحرص الكثير من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وحتى الهواتف الذكية على تثبيتها على هواتفهم الذكية، لكن بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر فتتمثل المشكلة الأكبر في حاجة ألعاب الفيديو لمواصفات معينة من المكونات الداخلية لكي تعمل بشكل صحيح، إلا أن المشكلة تكون في التكلفة الكبيرة التي يمكن أن تكلفها ترقية هذه المكونات، وفيما يلي نرصد مجموعة من النصائح التي تساعد المستخدمين على زيادة سرعة الألعاب كما يلي:

احرص على نظافة الجهاز وتجنب الأتربة

حيث إن الأتربة تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجهاز بسرعة وبالتالي قد تؤدي إلى حدوث بطء أو ربما إلى إغلاق الجهاز بشكل مفاجئ إذا ما ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير.

داوم على تحديث البرمجيات

من الأمور المهمة للغاية الحرص طوال الوقت على ترقية البرمجيات الخاصة بالكمبيوتر والتي غالبًا ما تتضمن الكثير من الأدوات والوسائل التي تساعد على زيادة سرعة جهاز بشكل عام وألعاب الفيديو بشكل خاص.

احرص على تثبيت أحدث إصدار من DirectX

من المعروف أن برنامج DirectX من أحد أهم البرمجيات اللازمة التي تحتاجها ألعاب الفيديو على أي جهاز كمبيوتر، لذلك احرص طوال الوقت على تحميل آخر إصدار لها.

قم بتعديل إعدادات الجهاز

يمكن للمستخدم تعديل إعداد جهاز الكمبيوتر وذلك لتوفير أفضل أداء لبرنامج معين أو للعبة معينة، من خلال التركيز عليها بشكل أكبر أو إتاحة مساحة أكبر لها من الرامات مقارنة بالبرامج الأخرى وهكذا.

قم بإغلاق البرامج التي تعمل فى الخلفية

من الأمور التي يمكن للمستخدمين القيام بها هي إغلاق البرامج التي تعمل في الخلفية بكل سهولة وذلك لتوفير مزيد من مساحة ذاكرة الرامات وبالتالي ضمان عمل ألعاب الفيديو بشكل أفضل.

لعشاق ألعاب الإنترنت تحقق من الاتصال بالشبكة

أما بالنسبة لعشاق ألعاب الفيديو عبر الإنترنت، فيجب عليهم التحقق من اتصال أجهزتهم بشبكة الإنترنت، فضلاً عن التحقق من سرعة هذا الاتصال لضمان أفضل مستوى من اللعب.







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