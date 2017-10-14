60 خبيرًا عربيًا وأمريكيًا وبريطانيًا وآسيويًا يناقشون التعليم المدمج بالمملكة

المواطن - واس

تنظم الجامعة السعودية الإلكترونية خلال الفترة من 3- 5 ربيع الأول 1439هـ الموافق 21 – 23 نوفمبر 2017م، المؤتمر الدولي للتعليم المدمج بعنوان “الطريق إلى اقتصاد المعرفة”، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بمشاركة أكثر من 60 خبيرًا متخصصًا في شأن التعليم من الدول العربية، وأمريكا، وبريطانيا، وشرق آسيا، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وأوضح مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن الجامعة نظمت هذا المؤتمر بوصفها إحدى الجامعات الرائدة في التعلم المدمج على مستوى العالم العربي، وتنتهج هذا النمط في كل برامجها العلمية للبكالوريوس والدراسات العليا، إضافة إلى أهمية هذا النوع من التعلم في ظل النهضة التنموية التي تعيش البلاد منذ إطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن الجامعة الإلكترونية أنشئت عام 1432هـ كجامعة حكومية تقدم تعليما عصرياً وتعتمد في تدريسها على نظام التعلم المدمج الذي يمزج بين الحضور المباشر “وجهاً لوجه” وبين الحضور عن طريق التقنية، حيث تلبي متطلبات التنمية والتعلم مدى الحياة، وتسهم في بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة في المملكة، وإيصال رسالة الوطن الحضارية إلى العالم.

ولفت الدكتور الموسى إلى أن المشاركين في المؤتمر يمثلون دول: الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومصر، والجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكندا، وباكستان، وماليزيا، وسيتناولون موضوعات : التعلم المدمج توجه جديد في التعليم، والتعلم المدمج واقتصاد المعرفة، والجودة والاعتماد في التعلم المدمج، والتجارب العالمية في التعلم المدمج، وأخيرا فرص التعلم المدمج وتحدياته المستقبلية.

وبين أن عدد الأوراق العلمية المقدمة حتى الآن وصلت إلى أكثر من 63 ورقة علمية محكمة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يصحبه ورش عمل للجنسين تناقش مجالات: ضبط الجودة وتقييم أنشطة التعلم الإلكتروني (للنساء)، تصميم درس إلكتروني تفاعلي باستخدام برنامج Articulate Story (للنساء)، تصميم وإدارة الاختبارات الإلكترونية (للرجال)، التعليم المتنقل.. استراتيجيات وتطبيقات (للنساء)

وقال الدكتور عبدالله الموسى: إن الجامعة الإلكترونية تسعى، من خلال موضوعات المؤتمر وورش العمل المصاحبة له، إلى إبراز أهمية التعلم الإلكتروني الذي يعد نمطاً حديثًا من التعليم المعمول به في أرقى جامعات العالم، ويوفر الجهد والوقت والمال، ويتيح التعليم لشرائح المجتمع كافة، وتحسين البيئة المحفزة على الإبداع والابتكار، مع جلب أحدث المناهج العلمية وتطويرها واستخدام أحدث أساليب التقويم والتدريس، فضلاً عن تنمية قيم ومهارات شباب وفتيات الوطن وتعزيزها بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030 الرامية أهدافها إلى تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، لتعزيز بناء مجتمع المعرفة.

وأشار إلى أن المؤتمر تهتم موضوعاته بتزويد أبناء الوطن بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصادنا.

ودعا مدير الجامعة السعودية الإلكترونية في ختام تصريحه، المهتمين بشأن التعليم في المملكة والعالم إلى حضور المؤتمر والاستفادة من ورش العمل المصاحبة له، والاطلاع على المزيد من التفاصيل التي تخصه عن طريق زيارة موقعه الإلكتروني على الرابط هنا، أو متابعة حساب الجامعة الرسمي على تويتر @Saudi_EUni ، أو يوتيوب SaudiEUniversity أو سناب شات just_news ، أو حساب صحيفة الجامعة الإلكترونية “جسر” @jisr_news .







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