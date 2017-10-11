64 % من الأميركيين يمتلكون منتجات أبل

المواطن - وكالات

يمتلئ العالم الآن بمنتجات أبل بشكل عام، فيما تمثل الولايات المتحدة موقعًا مميزًا بالنسبة للشركة التكنولوجية خاصة وأنه الموطن الأصلي لها، ولعل ذلك قد أثر بشكل كبير على المستخدمين، حيث كشف أحدث تقرير أن حوالي 64% من الأميركيين يمتلكون الآن منتجًا واحدًا على الأقل من أبل.

جاء ذلك بحسب استطلاع رأي أجرته CNBC، حيث تم الوصول لهذه النتائج من خلال سؤال 800 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يعد هذا الرقم مثيرًا للانتباه بشكل كبير بالنظر إلى استمراره في النمو، فخلال عام 2012 عندما تم إجراء أول دراسة من هذا القبيل، وصل مستوى انتشار أجهزة أبل إلى 50%، فيما أشارت الدراسة إلى أن أكثر من نصف جميع الفئات التي شملتها الدراسة بما في ذلك المقارنة من حيث الدخل والعمر والعرق والجنس يمتلك على الأقل جهازًا واحدًا من أبل.







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