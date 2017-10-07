7 فوائد لتناول المياه الدافئة.. منها التخسيس

المواطن - وكالات

يعد شرب القهوة أو الشاي من عادات الصباحية لمعظم الأشخاص؛ لفوائد هذه المشروبات في الانتباه والتركيز، لكن نادرًا أن يتناول أحد كوب مياه دافئة صباحًا، برغم من فوائدها الصحية التي يوضحها تقرير الموقع الأميركي “lifehack”، وهي:

1- منع ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة على البشرة:

تناول كوب من المياه الدافئة صباحًا يساعد على تطهير الجسم من السموم، كما يساعد على تقوية خلايا الجلد وتقليل خطر الشيخوخة المبكرة.

2- تخفيف الآلام:

يساعد تناول كوب من المياه الدافئة صباحًا المرأة في التخفيف من ألم تشنجات الحيض، علاوة على ذلك الماء الدافئ علاج فعال لجميع أنواع التشنجات؛ لأنه يحسن الدورة الدموية الشعرية، ويساعد على استرخاء العضلات في الجسم.

3- فقدان الوزن الزائد:

تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح يزيد درجة حرارة الجسم، والتي في المقابل تزيد من معدل التمثيل الغذائي الذي يعطي الجسم القدرة على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم.

إذا كنت تبدأ يومك بشرب كوب من الماء الدافئ مع الليمون، سوف يساعد الجسم على التخلص من الدهون.

4- تحسين عملية الهضم:

تناول كوب من الماء الدافئ في الصباح يحفز الجهاز الهضمي، ويساعد الجسم على هضم أفضل والقضاء على الأطعمة، بعكس شرب الماء البارد بعد الوجبات يأتي بنتيجة عكسية؛ حيث يعمل على دمج الزيوت والدهون في الطعام؛ مما يخلق رواسب الدهون، ويجعل عملية الهضم أكثر صعوبة.

5- تحسين الدورة الدموية:

يساعد شرب كوب من الماء الدافئ على التخلص من الرواسب الدهنية في الجسم، ويساعد أيضًا على القضاء على ضعف الدورة الدموية، ومساعدة تدفق الدم.

6- القضاء على الإمساك:

تناول ماء دافئ جدًّا صباحًا قبل الأكل، يساعد على تحسين حركة الأمعاء، وبالتالي تقليل آثار الإمساك.

7- المساعدة على النوم:

تناول الماء الدافئ أثناء الوجبات، وخاصة أثناء العشاء وقبل الذهاب إلى الفراش، يساعد الجسم على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، الأمر الذي بدوره يساعد على تحفيز النوم.







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