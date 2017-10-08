8 بطولات تزين مشوار كوينتيروس قبل تدريب النصر.. وجوائز في الطريق

المواطن - علي الحمداوي

أعلن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي، تعاقده رسمياً مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري 2017-2018.

وسيقود كوينتيروس النصر خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخراً بسبب سوء النتائج التي حققها برفقة الفريق العاصمي في الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يكشف نادي النصر موعد وصول مدربه الجديد إلى الرياض، لتوقيع العقود رسمياً مع النادي وبدء مهامه الفنية بشكل رسمي، ونستعرض فيما يلي مشوار مدرب العالمي الجديد.

مشواره التدريبي

بدأ جوستافو كوينتيروس مشواره التدريبي عبر بوابة فريق سان لورينز الأرجنتيني موسم 2003 واستمر معه حتى 2005، ليرحل بعدها لتولي المهمة الفنية لفريق بلومينغ سانتا كروز البوليفي.

ولم يستمر كوينتيروس كثيراً مع بلومينغ سانتا كروز، ليرحل إلى سان مارتين دي سان خوان الأرجنتيني حتى 2007، ومع بداية الموسم الجديد أعلن نادي بلومينغ سانتا كروز تعاقده مع مدرب النصر الحالي واستمر معه حتى 2008.

ومع مطلع موسم 2009 أعلن نادي بوليفار البوليفي تعاقده مع جوستافو كوينتيروس وقدم نتائج جيدة، لينتقل لتدريب فريق أورينتي بيتروليرو البوليفي عام 2010.

أنهى جوستافو كوينتيروس مشواره التدريب مع الأندية ليتولى عام 2010 إدارة شؤون المنتخب البوليفي حتى عام 2012، ليعود بعدها لتدريب إيميلك فريق حتى موسم 2015.

قضى جوستافو كوينتيروس برفقة فريق إيميلك 3 مواسم، قبل أن يتولى المهمة الفنية لمنتخب الإكوادور حتى 2017 وتم إقالته لسوء النتائج.

الإنجازات

حقق جوستافو كوينتيروس جائزة أفضل مدرب في الدوري الإكوادوري مرتين موسم 2013 و2014، بعدما حصد لقب الدوري مع فريق إيميلك مرتين.

وتوج المدرب الأرجنتيني خلال مشواره التدريبي بـ 8 بطولات مقسمة مابين الدوري والكأس.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :