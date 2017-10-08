8 وظائف صحية شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 8 وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد استشاري فيزيائي (عدد 4 وظائف).

– استشاري فيزيائي (عدد 3 وظائف).

– استشاري طب الأطفال.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)







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