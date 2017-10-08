8 وظائف صحية شاغرة لدى مدينة الملك فهد الطبية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر 8 وظائف صحية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.
وبيّنت المدينة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد استشاري فيزيائي (عدد 4 وظائف).
– استشاري فيزيائي (عدد 3 وظائف).
– استشاري طب الأطفال.
وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2017م.
وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)