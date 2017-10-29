87 وظيفة شاغرة بمدينة الملك فيصل العسكرية بالجنوب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية لتشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالمنطقة الجنوبية عن توفر عدد (87) وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة على بند التشغيل والصيانة، لحملة شهادات البكالوريوس والكلية التقنية والدبلوم والثانوية العامة والكفاءة المتوسطة، وذلك وفق الشروط التالية:

– التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني وفي المدة المحددة فقط ولن يتم استقبال أي ملف ورقي نهائيا.

– على المتقدم مراعاة الدقة عند تعبئة البيانات والتأكد من صحة جميع المعلومات المسجلة وفي حال تبين خلاف ذلك سيتم استبعاد طلبه.

– لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة وإلا سيقوم النظام بإلغاء طلبه تلقائياً.

– يجب أن يتناسب المؤهل مع الوظيفة المتقدم عليها وإلا سيتم استبعاد الطلب تلقائياً.

– من لديه مؤهلات دراسية من خارج المملكة يجب عليه معادلتها من الجهات المعنية قبل التقديم.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.

– يمنح المرشح على إحدى الوظائف راتب المرتبة المعادلة للشهادات المطلوبة مع زيادة (25%) في الأجر لقاء العمل (8) ساعات يومياً وستة أيام في الأسبوع.

– في حال القبول المبدئي للمتقدم سيتم إرسال رسالة نصية لجواله لتحديد موعد الاختبار والمقابلة الشخصية.

ودعت الإدارة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتقدم على هذه الوظائف على الرابط الإلكتروني التالي: (هنا)، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 1439/02/09هـ

ولمعرفة الوظائف والتخصصات المطلوبة، اضغط (هنا).







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