9 نصائح طبية للتغلب على مشكلة الأرق

المواطن - وكالات

قدم تقرير نشره موقع “webmd” الأمريكي وصفة للغلب على مشكلة الأرق التي يعاني منها البعض، وذلك بتجنب بعض العادات السلبية وتناول عدد من الأطعمة التي تساعد على النوم.

ونصح التقرير باتباع التعليمات الآتية:

1- تناول الحليب الدافئ تساعد على النوم أو تناول منتجات الألبان التي تحتوى على التربتوفان وهي مادة تساعد على النوم ومتواجدة أيضاً في المكسرات والبذور والموز والعسل والبيض.

2- تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات تساعد على تعزيز التربتوفان في الدم وهي متواجدة في الحبوب والحليب والمكسرات أو الخبز والجبن.

3- تناول وجبة خفيفة قبل النوم يساعد على النوم مبكراً، بعكس الوجبات الثقيلة التي تحدث مشاكل بالجهاز الهضمي تؤدي إلى الإصابة بالأرق.

4- يجب الحد من تناول الأطعمة عالية الدهون قبل النوم والتي تؤدي إلى زيادة الوزن والأصابة بالأرق وحدوث مشاكل بالجهاز الهضمي.

5- إحذر من تناول فنجان قهوة أو الشيكولاتة أو أي مصدر من مصادر الكافيين قبل النوم يسبب اضطراب النوم.

6- بعض الأدوية قد تحتوي على الكافيين مثل مسكنات الألم وحبوب إنقاص الوزن ومدرات البول لذلك يجب استشارة طبيب هل يسبب تناول هذه النوعية من الأدوية الأرق قبل النوم.

7- احذر من تناول الأطعمة الثقيلة، أو الحارة التي تؤدي إلى مشاكل بالجهاز الهضمي ما يسبب أرق قبل النوم.

8- ناول البروتين مفيد جداً أثناء النهار لكن تناوله ليلاً يصعب الهضم كما إنه يحتوى على التيروزين الأحماض الأمينية، التي تعزز نشاط الدماغ. لذلك ينصح بتناول وجبة صغيرة تحتوي على البروتين مثل تناول قطعة صغيرة من الجبن.

9- تجنب التدخين قبل النوم وذلك لاحتوائه على نيكوتين الأمر الذي يجعلك تظل مستيقظ في منتصف الليل.







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