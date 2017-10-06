تخصيص فنادق 5 نجوم في محيط الساحة الحمراء للوفد السعودي الكبير

المواطن ـ لانا بارشينا/رقية الأحمد ـ موسكو:

في ظل استقبال روسيا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته التاريخية ، وبينما يناقش السياسيون والاقتصاديون أهمية الزيارة للعلاقات بين البلدين، ويقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة الملك لزيارة الرياض، استعدت العاصمة موسكو لاستقبال الوفد السعودي الكبير المرافق للملك في زيارته التاريخية .

وكشفت تقارير روسية أنَّه في إطار استعداد موسكو لزيارة الملك سلمان التاريخية، تم حجز أربعة فنادق من فئة 5 نجوم، في محيط الساحة الحمراء، ثلاثة منها لإقامة الوفد المرافق للملك، هي: فور سيزونز، وسانت ريجيس، وناتشيونال.

وأشارت الوكالة إلى أنَّه تم تخصيص فندق بأكمله لاستقبال الملك والوفد المرافق ، وألغيت الأحداث الخاصة التي كان من المقرر انعقادها فيه، في وقت سابق.

وبيّنت أنَّ “السلطات الروسيّة، اتّخذت إجراءات أمنية مشدّدة”، لافتة إلى أنَّ “الفنادق التي خصصت للملك سلمان والوفد المرافق له، تزيّنت بالطابع الشرقي عوضًا عن الأوروبي، لتكون أقرب إلى الضيوف من المملكة العربية السعودية”.







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