HTC تعلن ارتفاع إيراداتها خلال سبتمبر بنسبة 117٪

المواطن - وكالات

بفضل شحنات هاتف غوغل بيكسل 2 ، أعلنت HTC، اليوم الخميس، وصول إيرادات شهر سبتمبر إلى 6.51 مليار دولار تايواني، أي ما يعادل 215 مليون دولار، بزيادة 117٪ بعد أن بلغت إيراداتها في أغسطس الماضي نحو 3 مليارات دولار تايواني، أي 99.2 مليون دولار، إذ لم تبدأ وقتها فى شحن هاتف بيكسل 2.

ووفقًا لموقع Phonearena الهندي، انخفضت عائدات HTC لشهر سبتمبر 2017 بنسبة 30٪ على أساس سنوي، وحتى الآن حققت HTC إيرادات بلغت 46.3 مليار دولار تايواني (1.4 مليار دولار) طوال العام، بانخفاض بنسبة 17٪ على أساس سنوي.

ورغم انخفاض إيرادات الشركة التايوانية مقارنة بالعام الماضى، إلا أن الشركة ستتمكن من استعادة وضعها المالى مرة أخرى قريبًا، بفضل صفقتها الأخيرة مع غوغل، إذ ستتلقى HTC نحو 1.2 مليار دولار عند إغلاق الصفقة فى وقت مبكر من العام المقبل.

وفي مقابل ضخ هذا المبلغ الضخم، ستقدم HTC ترخيصًا غير حصري لجزء من الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك، انتقال عدد من موظفي HTC والعديد من المشاركين فى إنتاج الهواتف الذكية بسكسل، إلى جوجل كجزء من الصفقة.







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