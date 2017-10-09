Seagate تطلق قرص تخزين داخلي بسعة 12 تيرا بايت

المواطن - طارق النجعي

أعلنت عملاقة التخزين Seagate عن أحدث منتجاتها الموجهة للمحترفين، وهو قرص تخزين بسعة 12 تيرا بايت تعتقد أنها ستكفي لتخزين أفلامك وصورك بجودتها الفائقة.

والقرص العملاق- حاليًا- يدعى BarraCuda Pro، وتستهدف منه الشركة من يتعاملون مع ملفات ضخمة مثل أفلام ومقاطع فيديو بدقة 4K وصور بنسق RAW الخام، كما أنه مناسب لمن يتعامل مع محتوى الواقع الافتراضي والمعزز، كل هذه التقنيات الجديدة تحتاج لأقراص تخزين أكبر مما نعرفه لتخزين كمية كافية من الملفات.

ويدور قرص التخزين بمعدل 7200 دورة في الدقيقة، ولديه مساحة تخزين مؤقت cache بسعة 256 ميجا بايت؛ ما يسرّع من زمن التحميل والتشغيل.

ومن الواضح أن من يحتاج لمثل هذه السعة التخزينية هم شريحة ضيقة من المستخدمين، مثل من يتعامل بمونتاج الفيديو فائق الدقة وأصحاب قنوات يوتيوب والمصورين المحترفين الذين يتعاملون مع كاميرات DSLR وملفات RAW غير المضغوطة.

والقرص سيباع بسعر 530 دولارًا مع كفالة لمدة 5 سنوات.







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