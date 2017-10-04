STC تحصد 5 جوائز عالمية في المؤتمر الدولي للاتصالات بدبي ‎

المواطن - دبي

حصدت مجموعة الاتصالات السعودية 5 جوائز عالمية قدمت على هامش مشاركة الشركة في فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الذي نظم في دبي، وتنافس على جوائزه العالمية عدد من الشركات الريادية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد حقق قطاع النواقل والمشغلين بالشركة، جائزة أفضل مقدم خدمة لقطاع النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط، وحقق قطاع الأعمال بالشركة جائزة أفضل تجارب عملاء، تقديراً لما يوليه من دعم واهتمام متواصل في تميز تجارب العملاء، كما حققت خدمة جوّي من STC جائزة أفضل خدمات رقمية ، وهي إحدى الخدمات الرقمية الأولى من نوعها للهواتف المحمولة على مستوى المنطقة، وحققت شركة فيفا الكويت التابعة للمجموعة جائزتي أفضل مشغل شبكة، وأفضل ابتكارات الجيل الخامس.

الجدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعد ترجمة للجهود والمبادرات والقيم التي دعمتها وعملت عليها STC بمختلف قطاعاتها، ونتيجة لتركيزها وحرصها على الاهتمام بجودة خدمات العملاء وتحقيق رضاهم وتميز علامتها التجارية وخدماتها إقليمياً وعالمياً.







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