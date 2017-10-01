STC تطرح 100 رقم مميز بمزادها الإلكتروني الثالث

المواطن - الرياض

أطلقت شركة الاتصالات السعودية مجموعة من الأرقام المميزة عبر صفحة “متجري”عبر هذا الرابط (هنا) التابعة لموقعها الإلكتروني.

وأتاحت الشركة لعملائها الراغبين في الحصول على التميز بأرقام الجوال، فرصة الحصول على الأرقام المميزة التي يتقدمها الرقم (0539999999) عبر مزاد إلكتروني هو الثالث على الإنترنت، ويستمر لمدة عشرة أيام، ابتداءً من 1 أكتوبر وحتى 10 أكتوبر 2017م.

ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على معلومات إضافية وكذلك التسجيل في المزاد بواسطة بيانات العميل في موقع خدماتي أو تطبيق .MySTC

وقد تم توزيع الأرقام المميزة والمطروحة إلكترونياً في صفحة “متجري”، على 7 مجموعات، الأولى لرقم المزاد الحصري (0539999999)، والثانية للأرقام الماسية، والمجموعة الثالثة للأرقام الذهبية، والمجموعة الرابعة للأرقام الفضية، والمجموعة الخامسة للأرقام البرونزية، والسادسة للمميزة والأخيرة للأرقام الاقتصادية، وبمجموع كلي يبلغ 100رقم مميز.

وبينت الشركة أن الفرصة متاحة لجميع العملاء عبر التسجيل والمزايدة في الموقع الإلكتروني، حيث سيتم التواصل مع المزايدين الذين ربحوا الأرقام من خلال البريد الإلكتروني وكذلك الاتصال بهم لاستكمال إجراءات دفع المبالغ المتبقية، ومن ثم الحصول على الأرقام، كما نوهت الشركة إلى أنه يمكن للمسجلين في الموقع المزايدة على أكثر من رقم في نفس الوقت، كما أكدت على ضرورة قراءة الشروط والأحكام والاطلاع عليها قبل المزايدة على الأرقام.







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