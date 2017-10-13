ZTE تكشف عن هاتفيها nubia Z17S و nubia Z17 miniS

المواطن - وكالات

كشفت العلامة التجارية الفرعية nubia التابعة لشركة ZTE عن زوج من الهواتف الذكية الراقية، اليوم الجمعة، وهي nubia Z17S و nubia Z17 miniS اللذان يوفران مواصفات مميزة بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالكاميرا وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.

ويعد هاتف ZTE nubia Z17S هو الأرقى في النموذجين، ويوفر شاشة 5.73 بوصة Full HD+ بأبعاد 18:9 وتمت إزالة زر القائمة الرئيسية لإفساح المجال للشاشة، و يمتلك معالج Snapdragon 835 مع ذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغا بايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغا بايت، ويعمل بنظام أندرويد نوجا مع واجهة Nubia UI 5.1 ، فضلًا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغا بايت و 23 ميغا بايت، وكاميرا أمامية مزدوجة أيضا بدقة 5 ميغا بايت، مع وجود بطارية 3,100 mAh.

ويعمل بنظام التشغيل أندرويد نوغا 7.1، مع واجهة Nubia 5.0، مع وجود كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل، و 5 ميغا بيكسل، وبطارية 3,200 mAh، وهو يمتلك بصمة الإصبع فى الأمام، مع وجود معالج Snapdragon 653، ورامات 6 غيغا بايت، وذاكرة داخلية 64 غيغا بايت.







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