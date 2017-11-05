أسماء أمراء ووزراء ورجال أعمال تداولت أنباء إيقافهم في قضايا الفساد

المواطن ـ الرياض

شرعت اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال .

وسرت أنباء عن إيقاف كلاً من :

– الأمير “ت بن ن بن ع” للتحقيق بتهمة الفساد في صفقات سلاح ومصلحة الأرصاد والبيئة.

– ايقاف الامير (م ع ع) بتهمة الفساد في صفقات السلاح في وزارته.

– ايقاف الأمير “ت ع ع” أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطار الرياض.

– ايقاف الملياردير الأمير “و ط ع” بتهمة غسيل الاموال.

– ايقاف محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

– ايقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

– إيقاف الوزير المعفى عادل فقيه بتهم عديدة تتعلق بالفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .

– ايقاف رجل الأعمال المعروف (و ، ب) وصاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.

– ايقاف رجل الأعمال المعروف (ص، ك) وأبنائه (ع و م) بتهم الفساد وتقديم الرشوة.

– ايقاف وزير المالية السابق (أ ،ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .

– ايقاف الامير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى

-إيقاف رجل الأعمال المعروف (ح، ع) بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.

– إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .

– اللجنة العليا برئاسة ولي العهد تفتح ملف المدن الاقتصادية بالكامل وإيقاف المسؤولين عنها.

– اللجنة العليا برئاسة ولي العهد توقف جميع المسؤولين عن قضية سيول جدة وتفتح ملفها من جديد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :