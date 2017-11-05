أسماء أمراء ووزراء ورجال أعمال تداولت أنباء إيقافهم في قضايا الفساد

شرعت اللجنة العليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة برئاسة ولي العهد في إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال .
وسرت أنباء عن إيقاف كلاً من :
– الأمير “ت بن ن بن ع” للتحقيق بتهمة الفساد في صفقات سلاح ومصلحة الأرصاد والبيئة.
– ايقاف الامير (م ع ع) بتهمة الفساد في صفقات السلاح في وزارته.
– ايقاف الأمير “ت ع ع” أمير الرياض السابق بتهم فساد محلية ودولية ومن ضمنها قطار الرياض.
– ايقاف الملياردير الأمير “و ط ع” بتهمة غسيل الاموال.
– ايقاف محافط هيئة الاستثمار السابق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
– ايقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.
– إيقاف الوزير المعفى عادل فقيه بتهم عديدة تتعلق بالفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
– ايقاف رجل الأعمال المعروف (و ، ب) وصاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد.
– ايقاف رجل الأعمال المعروف (ص، ك) وأبنائه (ع و م) بتهم الفساد وتقديم الرشوة.
– ايقاف وزير المالية السابق (أ ،ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
– ايقاف الامير (ف،ع،م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد، وخصوصا بالقوات البحرية، والقائد الحالي المعفى
-إيقاف رجل الأعمال المعروف (ح، ع) بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.
– إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .
– اللجنة العليا برئاسة ولي العهد تفتح ملف المدن الاقتصادية بالكامل وإيقاف المسؤولين عنها.
– اللجنة العليا برئاسة ولي العهد توقف جميع المسؤولين عن قضية سيول جدة وتفتح ملفها من جديد.