اتفاق ثلاثي يُعيد نجوم الهلال من معسكر الأخضر بالبرتغال

المواطن - علي الحمداوي

أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه تم الاتفاق مع الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال بشأن عودة نجوم الزعيم من معسكر الأخضر في البرتغال.

وقال عزت في تصريحات لشبكة يو إف إم، إنه اتفق مع رئيس الهلال ومدرب المنتخب، على عودة لاعبي الزعيم إلى الرياض بعد مباراة المنتخب الأول مع نظيره البرتغالي مباشرة بطائرة خاصة يتحمل نفقتها اتحاد الكرة.

وأضاف عادل عزت أن الجميع يقف مع الهلال في مشاركته الآسيوية، مستبشرين خيرا بأنه سيحقق اللقب ويمثل المملكة في كأس العالم للأندية.

وسيلعب المنتخب السعودي خلال معسكر لشبونة 3 مباريات ودية، أمام لاتفيا يوم 7 نوفمبر، ثم مباراة البرتغال يوم 10 نوفمبر، وأخيرًا مواجهة بلغاريا يوم 13 نوفمبر.







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