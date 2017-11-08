استياء من دمج متوسطة وابتدائية في مبنى واحد بأبها

المواطن - رائد القرفي - أبها

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب متوسطة التوحيد والابتدائية السعودية بمدينة أبها من ضم المرحلتين الدراسيتين في مبنى المرحلة الابتدائية.

وذكر الأهالي لـ” المواطن ” أن مبنى المرحلة المتوسطة كان تحت الترميم لذلك نُقل الطلاب إلى مبنى الابتدائية السعودية رغم أنه غير مهيأ لاستقبال أعداد الطلاب الكبيرة، حيث لا يحتوي على معامل تستوعب طلاب المرحلتين، مضيفين أن المبنى لا يوجد به سوى ملعب واحد فقط وتم إعطاؤه للمرحلة المتوسطة وتُرك طلاب الابتدائية يمارسون الرياضة على ملعب إسمنتي تسبب للأطفال بضرر كبير ، مما اضطر بعض أولياء الأمور في المرحلتين لنقل أبنائهم إلى مدارس بعيدة بالرغم أنهم من سكان الحي.

وأضاف الأهالي أنه بعد اكتمال الترميم لم يعد طلاب متوسطة التوحيد إلى مبناهم، بل على العكس تماماً تم وضع مبنى المتوسطة المرمم لإحدى إدارات وأقسام إدارة تعليم عسير.

وعبر أولياء أمور طلاب الابتدائية عن استيائهم من اجتماع طلاب المرحلتين مع بعضهم في الدخول والخروج دون مراعاة الفارق العمري بينهم.

“المواطن” عرضت الأمر على متحدث إدارة تعليم عسير محمد الفيفي الذي أكد أن مبنى ابتدائية السعودية ومتوسطة التوحيد مهيأ بكل مرافقه ويستوعب المرحلتين وهناك تنسيق قائم بين قائدي المرحلتين لاستفادة الجميع من المرافق.

و”المواطن” هنا تضع رد متحدث إدارة التعليم بين يدي القارئ، ليقينها التام أن القارئ هو الحكم في اقتناعه برد المتحدث من عدمه .







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