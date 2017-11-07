الفني حدادي أحد المتوفين في طائرة عسير المنكوبة

المواطن - يحيى العمري

عتب مواطنون من عدم تناول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اسم الوكيل الرقيب عبدالله حدادي، فني الطائرة المحطمة التي كانت تقل نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه.

ويعد حدادي هو فني الطائرة، وكان ضمن الطاقم المرافق في تلك الرحلة.

وكتب الإعلامي محمد الأحمري، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “الوكيل رقيب عبدالله حدادي فني الطائرة أيضًا كان من المرافقين ولم يُذكر اسمه ضمن الطاقم.. غفر الله لهم جميعًا”.

أما سامي الشهراني فغرد بقوله: “وكيل رقيب فني عبدالله حدادي أحد الضحايا، وأحزنني تجاهل وسائل التواصل والجهات الرسمية والإعلامية لاسمه وإرفاق صورته”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، قد وافته المنية وعددًا من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقدية لمحافظة البرك.

وكان الأمير منصور قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة البرك وضواحيها؛ للوقوف على سير المشاريع والاستماع لمطالب الأهالي؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :