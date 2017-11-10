الجوازات: زوج المواطنة معفى من المقابل المالي لكن عليه دفع 500 ريال سنويًا

المواطن - الرياض

أكدت إدارة الجوازات أن زوج المواطنة معفى من المقابل المالي، ولكن عليه دفع رسوم الإقامة 500 ريال سنويًا.

وأوضحت الجوازات في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني، أن المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف يمكنهم العودة بشكل نظامي، مضيفةً أنه عند الخروج النهائي يمكن تسليم الإقامة في منفذ الخروج أو لدى الكفيل تحت مسؤوليته الشخصية.

ولفتت الجوازات إلى أنه لا يمكن تجديد الإقامة والعائلة خارج المملكة، مشيرة إلى سريان تأشيرة الخروج النهائي لمدة شهرين ينبغي المغادرة خلالها.

كما ألزمت الجوازات الراغبين في استخراج أو تجديد جواز سفر بضرورة خلو سجلهم من المخالفات المرورية وأشارت إلى أن من خرج ولم يعد لا يمكنه العودة لمدة 3 سنوات، إلا على نفس صاحب العمل السابق. ولفت إلى أن صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية عامان ولا يمكن تجديدها أو تمديدها.

وفي وقت سابق، نفت الإدارة العامة للجوازات إمكانية دفع رسوم المرافقين بالتقسيط.

وردت الجوازات على سؤال وجهه أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حول إمكانية تقسيط رسوم المرافقين، وقالت إنه يتم دفعها مرة واحدة وليس بالتقسيط، بحسب القرار الصادر بهذا الشأن.

وسأل المقيم “هل هناك إمكانية لتقسيط رسوم المرافقين، عند استقدام الأسرة إلى المملكة”، لترد الجوازات “يتم سداد رسوم الاستحقاق المالي على دفعة واحدة”.







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