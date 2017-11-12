الجوازات: هذه الفئات يسمح لها بالدخول دون تأشيرة مسبقة

المواطن - الرياض

أعلنت الجوازات السعودية السماح لفئة معينة من الوافدين بالدخول إلى المملكة دون تأشيرة مسبقة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنه بإمكان المولود لأب وأم مقيمين في السعودية، الدخول إلى المملكة دون الحاجة لإصدار تأشيرة دخول من موطن أبويه، من خلال الحصول على تأشيرة من منفذ الدخول، لكنها وضعت شروطا لذلك.

وجاء إيضاح الجوازات عبر حسابها في “تويتر”، ردا على سؤال بهذا الشأن ورد من أحد المقيمين، حيث قال: “هل يُسمح لحديث الولادة دخول المملكة دون تأشيرة مع والدته في حال العودة بجواز سفر مستقل (كم يوما من الولادة ؟؟)، ليأتي الرد من الجوازات “بالإمكان الحصول على التأشيرة من منفذ الدخول، بشرط أن يكون للمولود جواز مستقل، ويكون الأبوان مقيمين في المملكة، والزوجة على كفالة الزوج”.







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