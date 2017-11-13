السعودية وبلغاريا.. الأخضر يخسر للمرة الثانية

المواطن - علي الحمداوي

خسر الأخضر مباراة السعودية وبلغاريا الودية، بهدف دون رد، في ثالث مواجهات الصقور خلال معسكره الإعدادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وسيطر التعادل السلبي على أجواء مباراة السعودية وبلغاريا قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83 عن طريق لاعبه إيفيلين بويوف.

ومنح حكم مباراة السعودية وبلغاريا الفريقين دقيقتين وقتًا بدلًا من الضائع، ليطلق معها صافرة نهاية اللقاء معلنًا خسارة المنتخب السعودي المباراة الودية الثانية على التوالي.

وقبل مباراة السعودية وبلغاريا لعب الأخضر خلال معسكر لشبونة، مباراتين أمام لاتفيا وفاز 2-0، قبل أن يخسر أمام المنتخب البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد.







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