الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعلن أرباح الربع الثالث

المواطن - الرياض

أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة، في اجتماعه المنعقد أمس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2017م.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 122,200,000 ريال سعودي، حيث تبلغ حصة السهم الواحد: 0.65 ريال للسهم، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح: 188,000,000 سهم، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية: 6.5% على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم إغلاق 20 نوفمبر 2017م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وتاريخ توزيع الأرباح 4 / 12 / 2017 م.







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