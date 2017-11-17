العثور على فتاة تبوك المتغيبة بعد انتحالها شخصية أخرى في حائل

المواطن - تبوك

لجأت فتاة في الصف الأول الثانوي إلى انتحال شخصية فتاة أخرى، بعد أن تركت منزل أسرتها في تبوك منذ صباح الأمس.

وأكد مغردون أن الفتاة المتغيبة غيّرت اسمها، وسافرت عبر النقل الجماعي من منطقة تبوك إلى منطقة حائل، والتي تبعد حوالي 700 كم، وبدأت في البحث عن وظائف بأحد المولات بحائل.

وقال المغردون: إن الفتاة كشفت لإحدى الموظفات في المول أنها هربت من تبوك، الأمر الذي قاد الشرطة للتوصل إليها.

وأكد مقربون من الفتاة إلى أنها بصحة جيدة، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة وسوم على موقع تويتر للمساعدة في البحث عن الفتاة التي تغيبت عن منزل أسرتها لأسباب غير معلومة.







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