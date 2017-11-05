النيابة العامة تطالب المواطنين بالحفاظ على المال العام

المواطن - الرياض

أعادت النيابة العامة تذكير المواطنين بالنظام الأساسي للحكم وما تضمنه من نصوص حول حرمة المال العام ووجوب الحفاظ عليه.

ودعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى الحفاظ على المال العام.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على تويتر: “للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها طبقًا للمادة 16 من النظام الأساسي للحكم”.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر أمس بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتولى عدة مهام من بينها حصر قضايا التعدي على المال العام وقضايا الفساد المالي.







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